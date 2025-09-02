El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, informó este martes que el gobierno desembolsará Bs 140 millones para la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de octubre. El vocal indicó que el presupuesto total para el balotaje de Bs 193 millones está garantizado, además de los recursos sobrantes de las elecciones del pasado 17 de agosto. «Se nos ha pedido que hagamos una revisión de cuáles son los montos que no fueron utilizados en el primer proceso electoral para que podamos hacer una transferencia y utilizarlos en la segunda vuelta», manifestó.

Asimismo, señaló que la Sala Plena del TSE definirá el día del debate, los requisitos para las encuestadoras y otros aspectos clave para el balotaje.

/// APC // LA PAZ ///