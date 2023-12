Gobierno dice que Evo aplica “plan de desgaste” contra el gobierno de Luis Arce

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, manifestó en las últimas horas que “al no existir oposición” al gobierno, el expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales ve como “contrincante” a la primera autoridad del país.

“Obviamente no tiene eco la oposición, no le interesa discutir con la oposición, no le interesa el papel de la oposición y se convierte en el abanderado y número 10 de la oposición (…) esto en afán de desgaste y no hay otra forma ya que él sabe que no hay un rival electoral al frente en la derecha”, aseveró.

Declaraciones de Gustavo Torrico / Video: DTV

/// LA PAZ ///