    Gobierno electo anuncia cambio paulatino de funcionarios y descarta “masacre blanca”

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Casa Grande del Pueblo
    Juan José Torrez, diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), descartó una masacre blanca con el ingreso del nuevo gobierno del presidente electo Rodrigo Paz. Señaló que el cambio de funcionarios públicos en las diferentes reparticiones del Estado se realizará de manera paulatina a partir del 8 de noviembre.

    Asimismo, Torrez ratificó que la administración entrante reducirá el número de ministerios de 17 a 12 y que el ahorro de esos recursos se utilizará para dar prioridad a la compra de combustibles. 

    /// APC // LA PAZ ///

