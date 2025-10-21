Gobierno electo estima liquidez de $us 1.700 millones para comprar combustibles hasta diciembre

Gabriel Espinoza, asesor económico del presidente electo Rodrigo Paz, informó que el nuevo gobierno dispondrá de hasta 1.700 millones de dólares hasta diciembre para importar combustibles. Explicó que estos recursos provendrán de créditos ya aprobados por la Asamblea Legislativa, otros aún en trámite y de líneas de desembolso rápido ofrecidas por organismos internacionales. Añadió que ya se gestionan acuerdos con varios países y empresas para garantizar el suministro de carburantes a partir del 8 de noviembre.

Espinoza también indicó que el gobierno saliente de Luis Arce debería dejar a la próxima administración la responsabilidad de elaborar el Presupuesto General del Estado 2026. Señaló que ese proyecto incluirá el modelo de distribución 50/50 entre el nivel central y los gobiernos subnacionales.

