Gobierno elimina cuatro impuestos; el presidente afirma que el de las grandes fortunas ahuyentó más de $us 2.000 millones

El Gobierno central anunció este martes la eliminación de cuatro impuestos que, afectaban la llegada de inversiones privadas al país. El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, explicó que el impuesto a las grandes fortunas provocó la salida de capitales y desalentó proyectos de inversión. “Esto ha frenado muchos de los proyectos que teníamos en cartera en 2018 y 2019”, afirmó.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz respaldó la medida y señaló que el país dejó de recibir una importante cantidad de recursos debido a ese impuesto. “Más de dos mil millones de dólares que se invertían en Bolivia se fueron a otro país”, complementó el mandatario.

/// DPC // LA PAZ ///