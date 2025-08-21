Gobierno evalúa negociar con Shell para evitar pago millonario; Procuraduría pedirá informes a YPFB e Hidrocarburos

El procurador general del Estado, Ricardo Condori, informó que Bolivia fue notificada por la empresa Shell en el marco de un reclamo por presuntas medidas ilegales que habrían afectado sus derechos como inversionista. Condori explicó que el país cuenta con un plazo de seis meses para abrir un proceso de diálogo antes de entrar a un arbitraje internacional. “Veremos todos los mecanismos necesarios ya sea para evitar (ingresar a litigio) y en cuyo caso pediremos la información necesaria ante las autoridades competentes, en caso sea YPFB, el Ministerio o lo que fuera para poder analizar dicha información”, declaró.

La Procuraduría solicitará documentación a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al Ministerio de Hidrocarburos para evaluar las acusaciones de Shell, que incluyen abuso de autoridad, incumplimiento de pagos, negativa a emitir documentación y venta ilegal de barriles de crudo pertenecientes a Shell Bolivia Corporation.

