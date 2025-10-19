Gobierno garantiza una transición transparente y ordenada tras el balotaje

Durante esta jornada electoral, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró que el Ejecutivo garantizará una transición de gobierno transparente y ordenada, una vez se conozca al binomio ganador de la segunda vuelta. “Lo más importante es que se respete el voto de la gente”, afirmó la autoridad.

“Ya hemos iniciado el trabajo, porque corresponde dejar todo ordenado, porque el país necesita eso, avanzar de manera inmediata y es lo que queremos”, complementó.

/// APC // LA PAZ ///