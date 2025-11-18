Gobierno gestiona un crédito de $us 380 mil para ayuda humanitaria en Samaipata

El presidente Rodrigo Paz arribó este martes al municipio de Samaipata en Santa Cruz, específicamente a la comunidad Achira, una de las más afectadas por los desastres naturales. La autoridad informó que el Gobierno gestiona un crédito de $us 380 mil que será entregado a la Gobernación cruceña para destinarlo exclusivamente a la ayuda humanitaria de las familias damnificadas por las riadas.

“Ya hay recursos para ayudar en infraestructura y demás. El monto es de 380 mil dólares. Su Gobierno está para servirles pese a la crisis en la que nos dejaron”, afirmó.

