Gobierno interviene EMAPA por presuntos actos de corrupción

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Óscar Justiniano, informó este miércoles que se instruyó la intervención de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) por presuntos hechos de corrupción relacionados con la subvención de harina, maíz y trigo. La autoridad señaló que espera contar con resultados en los próximos días para aplicar las acciones correspondientes según la ley.

“Hay una comisión que está interviniendo EMAPA por presuntos actos de corrupción, los cuales están ligados a los pagos que se le debe a las empresas que proveen o han proveído el trigo”, declaró.

/// DPC // LA PAZ ///