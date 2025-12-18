Gobierno llama a evitar la especulación de precios y asegura abastecimiento de productos

Este jueves, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, hizo un llamado a la población para que no caiga en la especulación de precios. La autoridad explicó que las largas filas en las estaciones de servicio no se deben a la falta de combustibles, sino a una “psicosis colectiva” generada por la desinformación.

“Creo que en este momento uno tiene que ser absolutamente responsable con lo que dice y comparte. El abastecimiento está asegurado, no va a faltar combustible y por lo tanto no va a faltar pollo, aceite o huevo”, aseveró.

/// GPP // LA PAZ ///