Gobierno logra cuarto intermedio con los zafreros y levanta el bloqueo hasta el 7 de enero de 2024

Este miércoles, representantes del gobierno central alcanzaron un acuerdo con los zafreros del departamento del Beni, quienes mantenían puntos de bloqueo como medida de protesta. La representante de los campesinos, Vivian Palomeque, informó que se logró un cuarto intermedio en las acciones, que tendrá vigencia hasta el próximo 7 de enero, fecha en la que comenzarán a trabajar las mesas de negociación que buscan fijar un nuevo precio para la castaña, cuyo valor actual está estancado en Bs 500 por caja.

“Al volver de esta comisión nosotros nos sentaremos y eso no significa que estamos renunciando a nuestros derechos y demandas, simplemente estamos siendo solidarios y empáticos con nuestra gente, tomando en cuenta la Noche Buena”, afirmó Palomeque.

