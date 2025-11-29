Gobierno mantiene en espera las medidas económicas estructurales

El Gobierno anunció la eliminación de cuatro impuestos que, según el Ministerio de Economía, generaban distorsiones en el clima de negocios: el Impuesto a las Grandes Fortunas, el Impuesto a las Transacciones Financieras, el Impuesto al Juego y el Impuesto a Promociones Empresariales. El ministro José Gabriel Espinoza explicó que estos tributos representaban menos del 1% de la recaudación fiscal y que su eliminación busca facilitar la inversión y promover la formalización empresarial. El presidente Rodrigo Paz señaló que la vigencia del Impuesto a las Grandes Fortunas provocó la salida de más de 2.000 millones de dólares del país, afectando la economía nacional.

Como complemento, el Ejecutivo anunció un recorte del gasto público del 30% para 2026, con el propósito de eliminar estructuras innecesarias y priorizar sectores estratégicos. Espinoza afirmó que el Gobierno iniciará el pago de deudas antiguas, dando prioridad a los pequeños proveedores, y subrayó que el ajuste fiscal busca sanear las cuentas del Estado sin afectar programas sociales. Además, descartó una modificación inmediata del tipo de cambio del dólar, calificando cualquier ajuste en las condiciones actuales como “técnicamente irresponsable” debido a las presiones inflacionarias que golpean el poder adquisitivo.

El diputado José Luis Porcel, de la Alianza Libre, valoró la eliminación de impuestos y la reducción del gasto público como medidas necesarias, pero advirtió que los ajustes deben aplicarse con cautela para no perjudicar a los sectores más vulnerables. Destacó que la reducción del déficit fiscal será un punto de lata importancia para recuperar la confianza internacional y garantizar la sostenibilidad económica del país. Expertos, por su parte, señalaron que aún falta aprobar un paquete integral de reformas estructurales que incluya la diversificación productiva, el fortalecimiento de reservas y la definición de un régimen cambiario sostenible.

