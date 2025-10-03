Gobierno niega intención de anular elecciones

El Gobierno rechazó cualquier intención de anular las elecciones de agosto o de sabotear la segunda vuelta programada para el domingo 19 de octubre. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que el presidente no aceptó una prórroga de su mandato y dejó en claro que no apoyarán ningún plan que atente contra la democracia.

Por su parte, el activista Peter Beckhauser negó que su denuncia busque tumbar las dos vueltas electorales. Aclaró que su único objetivo es identificar a los responsables de presuntas irregularidades en las actas electorales.

/// APC // LA PAZ ///