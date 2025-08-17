Close Menu
    Política

    Gobierno niega presiones a funcionarios para direccionar el voto

    Roberto Ríos - Ministro de Gobierno
    Ante las denuncias sobre un presunto direccionamiento del voto de funcionarios públicos, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, negó que existan presiones en las instituciones estatales. Señaló que no hay lineamientos para este tipo de prácticas y destacó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un instructivo que prohíbe el ingreso de celulares con cámara a los recintos de votación. “Rechazar categóricamente este tipo de denuncias, no existe ningún lineamiento de autoridades para que se dé este tipo de comportamiento. Hemos conocido el instructivo del TSE y en cada mesa seguramente se tomarán los recaudos necesarios”, afirmó.

