Gobierno no asume su responsabilidad por la crisis y atribuye proyección de recesión del Banco Mundial a bloqueos y falta créditos

Tras la reciente proyección del Banco Mundial, que advierte una posible recesión económica en Bolivia durante los próximos tres años, este miércoles el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, responsabilizó nuevamente a los bloqueos de caminos y a la falta de tratamiento de créditos en la Asamblea Legislativa por la situación económica del país.

“Esas proyecciones son fruto y recogen los resultados de los bloqueos en carreteras y del bloqueo legislativo en cuanto al financiamiento externo. Es reflejo de lo que está sucediendo y del bloqueo económico y de caminos que ha sufrido y continúa sufriendo el país”, aseveró.

/// EUC // CHUQUISACA ///