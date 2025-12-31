Gobierno posterga el diálogo con la COB y sectores movilizados contra el Decreto Supremo 5503 hasta el 5 de enero

El Gobierno determinó postergar el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB) y con los sectores movilizados contra el Decreto Supremo (DS) 5503 hasta el lunes 5 de enero del próximo año. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, René Flores, informó que el Gobierno está abierto a cambios y sugerencias de las organizaciones sociales respecto a los artículos de la norma.

“En esa reunión saldrán cosas muy importantes para el país; lo importante en este momento no es el Ejecutivo de la COB ni el ministro, lo importante es la patria, que ya no puede estar herida”, señaló.

/// APC // LA PAZ ///