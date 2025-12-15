Close Menu
    Radio online
    lunes, diciembre 15
    Nacional

    Gobierno prepara declaratoria de emergencia nacional y activa gabinete de crisis

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    (Archivo) Lluvias afectan al municipio de Samaipata /Foto: Alcaldía de Samaipata/
    (Archivo) Lluvias afectan al municipio de Samaipata /Foto: Alcaldía de Samaipata/

    El presidente Rodrigo Paz anunció que el Gobierno prepara la declaratoria de emergencia nacional ante el inicio de la temporada de lluvias y los posibles desastres en el país. La autoridad realizó el anuncio luego de una visita a las zonas afectadas por las intensas lluvias en el departamento de Santa Cruz.

    El presidente informó además que el Gobierno asignará recursos económicos para atender a las familias damnificadas en Santa Cruz y ante ello, el Ejecutivo instaló un gabinete de crisis en el Palacio Quemado para atender los requerimientos y necesidades generados por los desastres.

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply