Gobierno prepara declaratoria de emergencia nacional y activa gabinete de crisis

El presidente Rodrigo Paz anunció que el Gobierno prepara la declaratoria de emergencia nacional ante el inicio de la temporada de lluvias y los posibles desastres en el país. La autoridad realizó el anuncio luego de una visita a las zonas afectadas por las intensas lluvias en el departamento de Santa Cruz.

El presidente informó además que el Gobierno asignará recursos económicos para atender a las familias damnificadas en Santa Cruz y ante ello, el Ejecutivo instaló un gabinete de crisis en el Palacio Quemado para atender los requerimientos y necesidades generados por los desastres.