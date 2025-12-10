Gobierno prepara medidas económicas para los próximos días, mientras la oposición exige acciones shock ante la crisis

Alejandro Medinaceli, coordinador político del presidente Rodrigo Paz, anunció que en los próximos días el Ejecutivo lanzará nuevos decretos para estabilizar la economía y enfrentar la falta de dólares y de carburantes. Medinaceli explicó a Radio Fides que el paquete de decretos económicos se aplicará de forma progresiva y escalonada por la necesidad del momento. “Se adoptarán más medidas y, en el transcurso de las semanas, se las harán conocer”, afirmó.

Entre tanto, la oposición pidió al Gobierno aplicar medidas de shock y no “maquillaje” para resolver la situación económica del país, “si tu paciente está en coma o en terapia intensiva, no le pones cremita mientras necesita una terapia de shock; necesita que se lo reviva”, afirmó el senador de Alianza Libre, José Manuel Ormachea.

