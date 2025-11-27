Gobierno ratifica que el pan debe mantenerse en 50 centavos y convoca a los panificadores a una reunión esta tarde

Tras el anuncio de los panificadores federados sobre su decisión unilateral de incrementar el precio del pan a 0,80 centavos, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, junto a representantes de las alcaldías de La Paz y El Alto, ratificó que el pan de batalla debe mantenerse en 0,50 centavos. La autoridad aseguró que el Gobierno continuará apoyando a los verdaderos panaderos para garantizar la estabilidad del precio.

“Ni precio ni peso se mueve. El pan hasta 50 centavos y desde 60 gramos el pan de batalla. Ese mensaje claro a la población. El Gobierno nacional está haciendo todos los esfuerzos para apoyar a los verdaderos panaderos a que reciban el respaldo necesario para mantener el precio”, señaló.

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, cuestionó la decisión del sector panificador de aumentar el precio sin consenso.

/// DPC // LA PAZ ///