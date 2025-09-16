Close Menu
    Seguridad

    Gobierno rechaza exclusión de EEUU a Bolivia y afirma que se combate el narcotráfico de forma soberana

    Operativos antidroga de la FELCN Foto: Viceministerio de Sustancias Controladas
    El Gobierno expresó este martes su rechazo a la decisión de Estados Unidos (EE.UU.) de excluir a Bolivia de la lista de países que luchan contra el narcotráfico. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, la autoridad aseguró que el país mantiene una lucha soberana contra este delito y que esta labor fue reconocida por organismos internacionales.

    “Hemos sido valorados por la UNODC y por entidades transnacionales que acreditan que la lucha que tiene el Estado boliviano frente a este flagelo de las drogas es una lucha que trasciende las fronteras y es efectiva”, sostuvo Aguilera.

