Gobierno reconoce que no se cumplió orden de aprehensión contra Evo por la proteccion que lo rodea

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, confirmó que la orden de aprehensión contra Evo Morales no fue ejecutada el pasado domingo 17 de agosto, día de las elecciones, debido a los anillos de seguridad que rodean al exmandatario y las personas que lo custodian. Sin embargo, negó que esto implique ausencia del Estado en algunas regiones. “En todo el país reina el imperio de la norma, vale la pena reiterar que el informe de inteligencia estableció que existen anillos de seguridad que están conformados por civiles”, señaló.

/// EUC // CHUQUISACA ///