Gobierno reconoce que se complica la entrega de 30 millones de litros de diésel para la campaña de verano por falta de divisas

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, reconoció que la falta de divisas genera dificultades para la compra y entrega de los volúmenes de combustible necesarios al sector productivo. A pesar de esta situación, afirmó que el Gobierno está comprometido con la entrega de 30 millones de litros de diésel destinados al sector agropecuario y productivo, con el fin de garantizar el inicio de la siembra de verano prevista para la primera semana de noviembre.

“Hemos estado gestionando combustible para garantizar la campaña de verano porque se está iniciando la siembra. Los 30 millones de litros de diésel que hemos gestionado con el Ministerio de Hidrocarburos serán entregados, ya que nos han respondido de manera responsable que cumplirán con estos cupos”, afirmó.

/// GPP // LA PAZ ///