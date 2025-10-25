Close Menu
    Radio online
    sábado, octubre 25
    Economía

    Gobierno reconoce que se complica la entrega de 30 millones de litros de diésel para la campaña de verano por falta de divisas

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Letrero No hay diésel en Santa Cruz Foto: UNITEL
    Letrero No hay diésel en Santa Cruz Foto: UNITEL

    El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, reconoció que la falta de divisas genera dificultades para la compra y entrega de los volúmenes de combustible necesarios al sector productivo. A pesar de esta situación, afirmó que el Gobierno está comprometido con la entrega de 30 millones de litros de diésel destinados al sector agropecuario y productivo, con el fin de garantizar el inicio de la siembra de verano prevista para la primera semana de noviembre.

    “Hemos estado gestionando combustible para garantizar la campaña de verano porque se está iniciando la siembra. Los 30 millones de litros de diésel que hemos gestionado con el Ministerio de Hidrocarburos serán entregados, ya que nos han respondido de manera responsable que cumplirán con estos cupos”, afirmó.

    /// GPP // LA PAZ ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply