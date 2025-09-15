Gobierno reporta reducción de incendios de ocho a cinco gracias al plan de combate al fuego

El ministro de Medio Ambiente y Aguas, Álvaro Ruiz, informó este lunes que los incendios activos en el país se redujeron de ocho a cinco en los últimos días, gracias al trabajo conjunto de fuerzas combinadas y equipos desplegados por tierra y aire además de la coordinación entre el nivel central con los municipios. Según la autoridad, los focos de incendio actuales están concentrados en el departamento de Santa Cruz.

Ruiz también indicó que, a diferencia del año pasado, la superficie afectada por el fuego en 2025 no supera el medio millón de hectáreas. “Si ustedes recuerdan, a estas alturas el año pasado había el riesgo de que no se lleve a cabo la Expocruz y teníamos cinco millones de hectáreas quemadas. Hoy no pasamos de medio millón. Ayer teníamos ocho incendios activos y ahora tenemos cinco”, declaró.

/// APC // LA PAZ ///