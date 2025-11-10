Gobierno revisará en las próximas semanas el precio del diésel y la gasolina subvencionada

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinacelli, confirmó este lunes que el Gobierno iniciará en las próximas semanas la revisión del costo de la gasolina y el diésel, actualmente subvencionados por el Estado. La autoridad ratificó que uno de los principales desafíos de la nueva administración es levantar el subsidio a los combustibles de manera gradual y coordinada.

“Revisar el esquema de precios implica no solamente analizar cuál es el nivel del precio final, sino también todos los componentes que lo conforman. Esto se hará durante las siguientes semanas. Ya estamos trabajando con el equipo interno para revisar este esquema de precios”, explicó.

/// DPC // LA PAZ ///