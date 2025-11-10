Close Menu
    Gobierno revisará en las próximas semanas el precio del diésel y la gasolina subvencionada

    Conferencia de prensa Ministerio de Hidrocarburos
    El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinacelli, confirmó este lunes que el Gobierno iniciará en las próximas semanas la revisión del costo de la gasolina y el diésel, actualmente subvencionados por el Estado. La autoridad ratificó que uno de los principales desafíos de la nueva administración es levantar el subsidio a los combustibles de manera gradual y coordinada.

    “Revisar el esquema de precios implica no solamente analizar cuál es el nivel del precio final, sino también todos los componentes que lo conforman. Esto se hará durante las siguientes semanas. Ya estamos trabajando con el equipo interno para revisar este esquema de precios”, explicó.

