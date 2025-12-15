Gobierno señala que el MAS creó 67 empresas estatales y solo tres “heredadas” son rentables

Hoy, en conferencia de prensa, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, denunció el despilfarro de millones de dólares en la creación de empresas deficitarias durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Señaló que 14 de estas empresas son inviables y se financiaron con el 28% de los recursos de créditos, equivalentes a $us 2.205 millones y que cinco de ellas se encuentran en quiebra técnica.

“Entre 2006 y 2024 se crearon 67 empresas, donde se invirtieron 53.945 millones de bolivianos de nuestras reservas internacionales, lo que equivale a 7.750 millones de dólares, y de este total solamente se ha recuperado el 18% en estos 19 años”, dijo.

La autoridad precisó que solo tres empresas públicas son rentables: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) y Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), todas heredadas de gestiones anteriores al MAS.

