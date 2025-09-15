Close Menu
    Radio online
    lunes, septiembre 15
    Sociedad

    Granizada afecta a tres municipios de Chuquisaca y deja pérdidas productivas en frutas y papa, según reporte preliminar

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Granizada en San Lucas, Chuquisca / Foto: Nuestra Tierra Nuestra Gente /
    Granizada en San Lucas, Chuquisca / Foto: Nuestra Tierra Nuestra Gente /

    El director ejecutivo de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (AGAMDECH), Marco Antonio Soliz, informó este lunes que una granizada registrada la tarde de ayer afectó a tres municipios del departamento. Las zonas más perjudicadas fueron San Lucas, Camargo y Alcalá, ubicadas en la región de Los Cintis y en el centro departamental. La granizada dañó cultivos de frutas, hortalizas y las primeras cosechas de papa.

    “El día de ayer se han producido granizadas y desastres naturales en los municipios de San Lucas, Camargo y Alcalá. Esta afectación climatológica ha perjudicado en la producción de frutales como durazno, uva, hortalizas, papa y maíz”, precisó Soliz.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply