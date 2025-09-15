Granizada afecta a tres municipios de Chuquisaca y deja pérdidas productivas en frutas y papa, según reporte preliminar

El director ejecutivo de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de Chuquisaca (AGAMDECH), Marco Antonio Soliz, informó este lunes que una granizada registrada la tarde de ayer afectó a tres municipios del departamento. Las zonas más perjudicadas fueron San Lucas, Camargo y Alcalá, ubicadas en la región de Los Cintis y en el centro departamental. La granizada dañó cultivos de frutas, hortalizas y las primeras cosechas de papa.

“El día de ayer se han producido granizadas y desastres naturales en los municipios de San Lucas, Camargo y Alcalá. Esta afectación climatológica ha perjudicado en la producción de frutales como durazno, uva, hortalizas, papa y maíz”, precisó Soliz.

