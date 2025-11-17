Granizadas causan daños en cultivos y afectan a más de 350 familias en seis municipios de Potosí

Las lluvias y granizadas registradas en el departamento de Potosí provocaron daños en cultivos de papa, haba, maíz y en frutas como duraznos y uvas. El secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación, Genaro Méndez, informó este lunes que al menos 350 familias resultaron afectadas en seis municipios potosinos.

“Los distintos fenómenos climáticos en nuestro departamento van causando daños en los cultivos que están en desarrollo. Ya nos han afectado a seis municipios”, señaló.

/// DQ // POTOSÍ ///