    martes, diciembre 16
    Sociedad

    Granizo afecta producción agrícola en el distrito 8 de Sucre, con pérdidas en maíz y papa

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    (Archivo) Granizada en San Lucas, Chuquisca / Foto: Nuestra Tierra Nuestra Gente /
    El impacto de los fenómenos climáticos continúa afectando diversas regiones del país, incluyendo el departamento de Chuquisaca, donde un fuerte granizo dañó especialmente al distrito 8 de Sucre y sus comunidades. Según Jorge Tanuz, director de Riesgos, las producciones agrícolas de la zona fueron comprometidas, afectando principalmente los cultivos de papa y maíz.

    «Son siete comunidades donde un estimado de 50 hectáreas quedaron afectadas por el granizo, son cultivos de papa y maíz. Este evento se dio al promediar las 14:30 a 15:30 y la característica del mismo es que los volúmenes de granizos iban desde 1 a 1.5 centímetros», explicó.

    /// EUC // CHUQUISACA ///

