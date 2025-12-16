Granizo afecta producción agrícola en el distrito 8 de Sucre, con pérdidas en maíz y papa

El impacto de los fenómenos climáticos continúa afectando diversas regiones del país, incluyendo el departamento de Chuquisaca, donde un fuerte granizo dañó especialmente al distrito 8 de Sucre y sus comunidades. Según Jorge Tanuz, director de Riesgos, las producciones agrícolas de la zona fueron comprometidas, afectando principalmente los cultivos de papa y maíz.

«Son siete comunidades donde un estimado de 50 hectáreas quedaron afectadas por el granizo, son cultivos de papa y maíz. Este evento se dio al promediar las 14:30 a 15:30 y la característica del mismo es que los volúmenes de granizos iban desde 1 a 1.5 centímetros», explicó.

/// EUC // CHUQUISACA ///