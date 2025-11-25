Gremiales convocan a reunión de emergencia tras anuncio del paquete económico del Gobierno

El representante de los gremiales en Cochabamba, Wagner Rosales, lamentó este martes que el Gobierno central no los haya convocado para socializar el paquete de leyes anunciado en la mañana, que incluye la abrogación de cuatro impuestos. Informó que el sector realizará una reunión virtual de emergencia a nivel nacional esta tarde a las 18:00 para analizar las medidas económicas.

“Debería haber consultado, porque evidentemente hay empresarios que manejan el tema económico y hacen mover la economía, pero nosotros, como cuentapropistas, somos los que hacemos girar el dinero porque trabajamos día a día”, afirmó.

/// JCH // COCHABAMBA ///