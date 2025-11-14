Gremiales de Bermejo prevén que precios de productos importados bajarán después de las fiestas de fin de año

Comerciantes del municipio de Bermejo, en Tarija, consideran que los precios de las mercaderías importadas disminuirán después de las fiestas de fin de año. El dirigente de los gremiales de la región, Rubén Borja, explicó que la mayoría de los productos en stock fueron importados cuando el dólar superaba los 12 bolivianos, lo que ha elevado temporalmente los costos.

“Los productos que se compraron con el dólar se compraron a 12 o 12,50 bolivianos, lo que hace que los precios estén un poquito elevados por la Navidad, y después de la Navidad yo creo que comenzarán a bajar”, afirmó.

/// JLA // TARIJA ///