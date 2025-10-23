Gremiales de Pando rechazan bloqueos y esperan que el nuevo gobierno impulse la economía

El ejecutivo de los gremiales de Pando, Florencio Cochi, expresó este jueves el anhelo del sector de que el nuevo gobierno impulse la economía y combata la corrupción a fin de lograr reactivar al país. Señaló que esta situación pasa por evitar medidas de protesta como paros y bloqueos, que afectan a la actividad y paralizan al país.

“Esperemos que la nueva gestión encamine bien el tema político, económico y social para que no tengamos conflictos en nuestro país y, en verdad, se luche contra la corrupción”, dijo.

/// JCP // PANDO ///