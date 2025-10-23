Close Menu
    Radio online
    jueves, octubre 23
    Economía

    Gremiales de Pando rechazan bloqueos y esperan que el nuevo gobierno impulse la economía

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Bloqueos en Cochabamba /Foto: Radio Kawsachun Coca/
    Bloqueos en Cochabamba /Foto: Radio Kawsachun Coca/

    El ejecutivo de los gremiales de Pando, Florencio Cochi, expresó este jueves el anhelo del sector de que el nuevo gobierno impulse la economía y combata la corrupción a fin de lograr reactivar al país. Señaló que esta situación pasa por evitar medidas de protesta como paros y bloqueos, que afectan a la actividad y paralizan al país.

    “Esperemos que la nueva gestión encamine bien el tema político, económico y social para que no tengamos conflictos en nuestro país y, en verdad, se luche contra la corrupción”, dijo.

    /// JCP // PANDO ///

    Facebook Comentarios

    Share.

    Artículos relacionados

    Leave A Reply