Gremiales exigen al gobierno mantener la subvención a los combustibles para evitar el alza de precios en la canasta familiar

Desde Cochabamba, gremiales afines al evismo anunciaron este jueves su rechazo a cualquier intento de incrementar el precio de los combustibles. El dirigente del sector, Grover Horacio, afirmó que una subida en el costo de la gasolina o el diésel provocaría un aumento en los precios de la canasta familiar, por lo que pedirán al Gobierno mantener la subvención vigente.

“Sabemos que los productos importados y los que llegan desde las provincias por medio del transporte pueden encarecerse. Eso sería un problema porque la economía se mueve en base a la relación comercial. Por eso exigimos al Gobierno que mantenga los precios actuales”, afirmó.

