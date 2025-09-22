Guayaramerín cuenta con solo 92 policías para 40 mil habitantes en medio de ola de sicariatos

Ante los recientes hechos de sangre en el departamento del Beni, incluyendo el asesinato del abogado Limbert Cruz ocurrido el fin de semana en el municipio de Guayaramerín, la Policía reveló que solo 92 efectivos resguardan a una población de aproximadamente 40 mil habitantes. El comandante departamental de la Policía, Carlos Ponce, explicó que, aunque el personal total asignado al municipio es de 110, la presencia en las calles se reduce por vacaciones, permisos y rotaciones de funciones.

“Tenemos un total de 92 efectivos que están realizando servicios ininterrumpidos 24/7 en toda la población de Guayaramerín, tomando en cuenta que este comando departamental, al conocer estos hechos, ha realizado y enviado un refuerzo policial a cargo de inteligencia”, precisó Ponce.

/// ER // BENI ///