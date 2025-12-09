Guterres apela a la comunidad internacional para recaudar fondos: «El sistema humanitario se queda sin recursos»

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) –

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha apelado a la comunidad internacional para recaudar los fondos necesarios para atender a las personas en situación de especial vulnerabilidad, un día después de que Naciones Unidas hiciera un llamamiento a recaudar 33.000 millones de dólares (alrededor de 28.300 millones de euros) para tareas de respuesta humanitaria a nivel mundial durante 2026.

«Nos reunimos en tiempos muy difíciles. Las necesidades humanitarias aumentan. Las crisis se multiplican. Y el sistema humanitario se está quedando sin recursos, con millones de vidas en juego», ha declarado Guterres durante el evento de alto nivel para la contribución de donantes del Fondo Central de Respuesta de Emergencias de Naciones Unidas en Nueva York.

El jefe de la ONU ha subrayado que desde 2006 este fondo ha proporcionado casi 10.000 millones de dólares estadounidenses en ayuda vital en más de un centenar de países, trabajando con más de una veintena de agencias y cientos de socios, llegando a decenas de millones de personas cada año. «Funciona por es rápido, flexible y justo, y a menudo llega antes que otras fuentes de apoyo», ha defendido.

No obstante, ha manifestado que «hoy el sistema humanitario se enfrente a su mayor prueba», si bien la ONU está «aprovechando al máximo cada dólar disponible», ya que «en 2025 las contribuciones de los donantes se redujeron drásticamente, como nunca antes» y, de hecho «se espera que las contribuciones proyectadas para este año sean las más bajas desde 2015, una tendencia peligrosa que debilita» la capacidad de respuesta.

Y, como resultado de esta situación, «innumerables personas han muerto, otras han pasado hambre o se han quedado sin servicios de salud, refugio ni protección». «Este es un momento en el que se nos pide hacer cada vez más, con cada vez menos. Este es un momento en el que se nos pide hacer cada vez más, con cada vez menos», ha declarado.

En la víspera, el organismo internacional indicó que, del total de 33.000 millones de dólares, 23.000 millones (unos 19.700) son considerados prioritarios para dar atención a 87 millones de personas en situación de especial vulnerabilidad –si bien hay 239 millones de personas en situación de necesidad– ante los recortes de financiación internacional.