Hallan el cuerpo sin vida del guardaparque desaparecido en la riada de El Torno

El guardaparque del Parque Nacional y ANMI Amboró, Darío Pizarro, es otra de las víctimas de la riada registrada en el municipio de El Torno, Santa Cruz. Este miércoles, hallaron el cuerpo sin vida de Pizarro, quien fue reportado como desaparecido el fin de semana tras el desastre causado por las intensas lluvias, informó a Radio Fides el director del Área Protegida Amboró, Limbert Vargas.

“Se ha hecho el reconocimiento del cuerpo de nuestro compañero. Su familia se ha hecho presente en Warnes para reconocerlo en la morgue y, a través de las huellas dactilares, se ha logrado su identificación”, precisó.

/// GPP // LA PAZ ///