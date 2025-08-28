Close Menu
    Hallan sin vida a cuatro miembros de una familia desaparecida en el Trópico; las muertes fueron violentas

    Una familia compuesta por cuatro personas, dos adultos de entre 29 y 37 años y sus hijos de 11 y 8 años de edad estaban reportados como desaparecidos desde el pasado mes de julio, sin embargo, en las últimas horas se confirmó que sus cuerpos sin vida fueron encontrados, se presume que estas personas sufrieron una muerte violenta. El fiscal departamental, Osbaldo Tejerina, señaló que el hecho se registró en el municipio de Entre Ríos, Trópico cochabambino. “El hecho de haberles dado una muerte violenta pone en relieve este caso por lo que el Ministerio Público modifica la tipificación penal”, sostuvo.

