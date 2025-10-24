Hassenteufel confirma que renunció a la vicepresidencia del TSE en julio pero que retiró la dimisión de inmediato

El presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, confirmó este viernes a Radio Fides que presentó su renuncia en julio pasado a la vicepresidencia del órgano electoral con el objetivo de que la Sala Plena eligiera a un nuevo presidente. Sin embargo, explicó que la carta fue retirada inmediatamente después.

Recordemos que en ese mismo mes surgió una controversia por una supuesta renuncia de Hassenteufel al cargo de vocal, pero sus colegas aclararon que no habían tratado ninguna renuncia, sino una licencia médica de tres días.

La entrevista en:

//// AM // FIDES ///