Hassenteufel sugiere que nuevos vocales del TSE sean seleccionados entre postulantes con experiencia electoral

“No es fácil entrar y directamente administrar un proceso electoral”.

Este jueves, durante su visita a la ciudad de Sucre, el presidente interino del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, sugirió que los nuevos vocales del órgano electoral sean elegidos entre los postulantes que ya ejercieron como vocales departamentales o directores nacionales. Explicó que estos profesionales cuentan con experiencia en la organización y administración de procesos electorales, considerando la proximidad de las subnacionales en marzo del próximo año.

“En alguna ocasión anterior he manifestado una idea en el sentido de que lo preferible, lo bueno sería que entre los designados estén algunos de los vocales departamentales actuales o alguno de los directores nacionales del Tribunal Supremo”, afirmó.

