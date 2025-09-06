Hasta el 31 de agosto más de 200 policías fueron dados de baja de forma definitiva y al menos 340 fueron retirados temporalmente

La Dirección de Régimen Disciplinario de la Policía reportó en las últimas horas que, entre enero y el 31 de agosto, 220 efectivos fueron dados de baja de forma definitiva y 341 policías fueron apartados temporalmente. El presidente del Tribunal Disciplinario, Edgar Cortez, informó a Radio Fides que la cifra registrada en lo que va del 2025 es superior a la del año pasado, cuando 204 efectivos fueron sancionados con baja.

Los retiros definitivos de la institución del orden se deben en su mayoría al consumo de bebidas alcohólicas, delitos de evasión, violencia familiar y otras faltas graves.

/// APC // LA PAZ ///