Helada afecta más de 1.000 hectáreas de cultivos en Tupiza

Una helada registrada en el municipio de Tupiza, en el departamento de Potosí, afectó alrededor de 1.000 hectáreas de cultivos. El secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación, Genaro Méndez, informó que, en general, todo el territorio potosino fue afectado por el temporal; sin embargo, Tupiza es uno de los municipios que reporta mayores perjuicios.
“Son más de 1.100 familias que han sido afectadas con estas temperaturas bajas o heladas que han ido presentando, dañando los cultivos en desarrollo”, afirmó.
/// DQ // POTOSÍ ///
Facebook Comentarios