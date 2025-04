«Historias fuera de la cancha»: relatores que encontraron su voz en Tigo Sports

En el Día Internacional del Deporte, Tigo Sports celebra a quienes viven la pasión y cuentan el juego desde adentro. Esta es la historia de Daniel Robles y Andrea Ortiz, quienes descubrieron en el periodismo deportivo una forma de vida, y en Tigo Sports, una escuela donde los sueños se entrenan.

¿Cómo se vive el deporte más allá de la cancha, las pistas o los campos de juego?

Para periodistas deportivos y relatores, cada encuentro es una oportunidad de trasladar la emoción del deporte a millones de personas. Con cada palabra, logran que el público vibre, sienta y se conecte. Porque ellos han demostrado que el deporte también se juega con una buena historia y una voz que lo narre con pasión.

En 10 años, Tigo Sports se ha convertido en una plataforma para impulsar el talento y formación de periodistas deportivos que han descubierto cómo inspirar a las masas al mismo tiempo de contribuir a la visibilidad del deporte en Bolivia y a sus “astros”.

En el Día Internacional del Deporte, Tigo Sports rinde homenaje a estos talentos. Daniel Robles, relator y periodista; y Andrea Ortiz, co-conductora del programa Irreverentes, comparten momentos que cambiaron su vida y cómo el periodismo deportivo transforma miradas y vocaciones.

Así comienza la historia de Daniel Robles, hoy una de las voces más reconocidas de Tigo Sports. Su relato comienza en un estadio lleno, desde una butaca a muy temprana edad, y con el sueño de estar cerca de las estrellas de los clubes. Con los años, esa afición se volvió vocación.

“A fines de 2023, viví uno de los momentos más impactantes de mi carrera: por primera vez entré a una cancha a hacer cobertura. Era el partido decisivo. The Strongest se coronaba campeón. Yo estaba ahí, a metros de los jugadores que, hasta hace pocos meses, solo veía por televisión. No lo podía creer. Estaba cumpliendo un sueño. Tigo Sports no solo me dio un micrófono. Me dio formación, me dio una cancha desafiante para probarme, para aprender de los mejores, para crecer.