Hoteleros calculan millonarias pérdidas por cancelación de la final de la Copa Sudamericana en Santa Cruz

El sector hotelero en Santa Cruz estima una pérdida de al menos $us 45 millones debido a la cancelación de la final de la Copa Sudamericana, que debía realizarse en esta ciudad. El presidente del sector, Jorge Vaca, expresó este viernes su preocupación no solo por el impacto económico, sino también por el daño a la imagen internacional del país tras no cumplir con los requisitos exigidos para albergar el evento.

“Entendamos que trasciende al partido de fútbol, estamos hablando de la oportunidad más importante que teníamos a nivel Santa Cruz y Bolivia, de estar en el radar del mundo”, afirmó.

/// ED // SANTA CRUZ ///