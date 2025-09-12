Close Menu
    viernes, septiembre 12
    Economía

    Hoteleros calculan millonarias pérdidas por cancelación de la final de la Copa Sudamericana en Santa Cruz

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Ciudad de Santa Cruz /Foto: UNIFRANZ/
    Ciudad de Santa Cruz /Foto: UNIFRANZ/

    El sector hotelero en Santa Cruz estima una pérdida de al menos $us 45 millones debido a la cancelación de la final de la Copa Sudamericana, que debía realizarse en esta ciudad. El presidente del sector, Jorge Vaca, expresó este viernes su preocupación no solo por el impacto económico, sino también por el daño a la imagen internacional del país tras no cumplir con los requisitos exigidos para albergar el evento.

    “Entendamos que trasciende al partido de fútbol, estamos hablando de la oportunidad más importante que teníamos a nivel Santa Cruz y Bolivia, de estar en el radar del mundo”, afirmó.

    /// ED // SANTA CRUZ ///

