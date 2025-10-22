Hoy sale decreto de transición; PDC adelanta posesión en La Paz y Chuquisaca demanda cumplir acuerdo para realizarlo en Sucre

Este miércoles, el gabinete de ministros del presidente Luis Arce emitirá el decreto de transición gubernamental hacia la nueva administración del mandatario electo, Rodrigo Paz. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, explicó que esta norma contempla dos partes: los actos protocolares para la transmisión de mando y la transición de gobierno.

Por su parte, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Sandra Rivero, confirmó que el acto de posesión se realizará el 8 de noviembre en la ciudad de La Paz y no en Sucre.

Desde Chuquisaca, el presidente cívico de la región, Cliver Pérez, anunció que el departamento se declara en estado de emergencia ante el incumplimiento del acuerdo con Paz, quien se había comprometido a realizar la transmisión de mando en la capital del país.

“Nosotros estamos indignados; imagino que todos los chuquisaqueños e instituciones están indignadas por esta nueva agresión al departamento de Chuquisaca. (…) Habíamos visto en él un cariño y amor especial por la capital del país”, dijo.

Acuerdo de Rodrigo Paz con los cívicos de Chuquisaca

Rodrigo Paz junto los cívicos de Chuquisaca durante la campaña electoral

