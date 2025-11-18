Huarachi cobraba bono por incapacidad: ¿cuánto recibe y cuál es su ingreso total?

El exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, cobra un bono por incapacidad de Bs. 8 mil por una afección neumológica certificada por la Caja Nacional de Salud, (CNS) pese a que continúa trabajando. El abogado Abel Loma denunció en Radio Fides que el exdirigente recibe este beneficio cada mes, además de su salario de Bs. 24 mil en la Empresa Minera Huanuni, lo que suma un ingreso mensual de Bs. 32 mil.

Loma, quien denunció a Huarachi por el delito de enriquecimiento ilícito y por el cual está aprehendido, pide a la Fiscalía investigar también este nuevo hecho.

/// APC // LA PAZ ///