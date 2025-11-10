IBCE advierte que el nuevo gabinete deberá enfrentar una crisis multidimensional, la más compleja en 40 años

El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, advirtió durante su visita a la ciudad de La Paz que el nuevo gabinete de ministros enfrentará una crisis multidimensional, a la que calificó como la más compleja de los últimos 40 años. Señaló que las cifras del comercio exterior son negativas y reflejan la difícil situación económica que atraviesa el país.

“Bolivia está sufriendo una crisis como no se ha visto en 40 años. Ningún economista o autoridad quisiera enfrentarse a un proceso simultáneo de recesión e inflación, de decrecimiento del PIB. Como se ha informado, hasta junio de este año la economía boliviana ha caído en 2,4%”, explicó Rodríguez.

/// GPP // LA PAZ ///