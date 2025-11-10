Close Menu
    lunes, noviembre 10
    Economía

    IBCE advierte que el nuevo gabinete deberá enfrentar una crisis multidimensional, la más compleja en 40 años

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Gary Rodríguez - Gerente IBCE
    El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, advirtió durante su visita a la ciudad de La Paz que el nuevo gabinete de ministros enfrentará una crisis multidimensional, a la que calificó como la más compleja de los últimos 40 años. Señaló que las cifras del comercio exterior son negativas y reflejan la difícil situación económica que atraviesa el país.

    “Bolivia está sufriendo una crisis como no se ha visto en 40 años. Ningún economista o autoridad quisiera enfrentarse a un proceso simultáneo de recesión e inflación, de decrecimiento del PIB. Como se ha informado, hasta junio de este año la economía boliviana ha caído en 2,4%”, explicó Rodríguez.

    /// GPP // LA PAZ ///

