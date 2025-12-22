IBCE respalda medidas económicas y pide impulsar las exportaciones en 2026

Este lunes desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), su gerente, Gary Rodríguez, respaldó las medidas económicas aplicadas por el gobierno de Rodrigo Paz e instó a las autoridades a apostar por la exportación en 2026 como estrategia para afrontar la crisis económica.

“Se nos deja un país más pobre, con un Producto Interno Bruto cayendo un 2,4% en el primer semestre, con una inflación del 20% y con déficit gemelos: el fiscal por 11 años consecutivos y el comercial por tres años consecutivos”, sostuvo.

/// RA // SANTA CRUZ ///