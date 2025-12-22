Close Menu
    Economía

    IBCE respalda medidas económicas y pide impulsar las exportaciones en 2026

    Exportaciones /Imagen de referencia/ Foto: Portal Portuario
    Este lunes desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), su gerente, Gary Rodríguez, respaldó las medidas económicas aplicadas por el gobierno de Rodrigo Paz e instó a las autoridades a apostar por la exportación en 2026 como estrategia para afrontar la crisis económica.

    “Se nos deja un país más pobre, con un Producto Interno Bruto cayendo un 2,4% en el primer semestre, con una inflación del 20% y con déficit gemelos: el fiscal por 11 años consecutivos y el comercial por tres años consecutivos”, sostuvo.

