Iglesia invita a reflexionar sobre el verdadero sentido de la Navidad en paz y unidad para superar la crisis del país

Desde la capital del Estado, monseñor Ricardo Centellas, Arzobispo de Sucre, se refirió este miércoles al clima conflictivo que vive el país y señaló que es momento de fortalecer la unidad y la paz para reflexionar sobre el verdadero sentido de la Navidad, sin dejar de lado la búsqueda de soluciones para que Bolivia supere la crisis económica que atraviesa.

“Para nuestro país, la Navidad significa encuentro entre todos, y por ello, las medidas económicas que se han tomado son muy fuertes, pero la crisis era larga y profunda y necesitaba estas medidas”, aseveró.

/// EUC // CHUQUISACA ///