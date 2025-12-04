Importadores exigen al Gobierno aprobar con urgencia las normas de reducción arancelaria para dinamizar la economía

Tras el compromiso del presidente Rodrigo Paz de adoptar medidas arancelaria, el sector importador pidió este jueves que las normas se aprueben por decreto de manera urgente, ya que consideran que la economía necesita acciones inmediatas para enfrentar la crisis. El presidente de los importadores, Juan García, advirtió que la reducción arancelaria debe ir acompañada de cambios en la burocracia aduanera para que tenga efecto real.

“Creemos que en tres meses se tiene el estudio que se está realizando sobre los aranceles, que no deben ser de más del 10%. Con respecto al arancel cero en productos tecnológicos, esperamos que la próxima semana se emita un decreto para que sea más efectivo”, manifestó.

// JH /// ORURO ///