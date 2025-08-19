Incendio en el Parque Tunari sigue activo y más de 100 bomberos trabajan para controlarlo

La Unidad de Control de Riesgos de la alcaldía de Cochabamba informó este martes por la tarde que aún no logran frenar el avance del fuego desatado en el Parque Tunari. Para contener el incendio, se desplegó una centena de bomberos voluntarios, entre ellos los grupos SAR Bolivia, GEOS, Resistencia Cochabamba, así como personal de la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR) de la Alcaldía de Tiquipaya y de la Gobernación. “Lamentablemente hacia el norte se ha expandido por los fuertes vientos que tenemos, hay grupos voluntarios que están en el sector tratando de contener el fuego”, indicaron las autoridades.

/// CM // COCHABAMBA ///