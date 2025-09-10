Close Menu
    jueves, septiembre 11
    Incendio forestal en Colomi moviliza a más de 50 bomberos; dos personas son señaladas como responsables

    Rocio ChavezBy 1 Min Read
    Mitigación del fuego en Colomi /Foto: Vmin. Defensa Civil/
    En el municipio cochabambino de Colomi se registra un incendio forestal que obligó a movilizar a más de 50 bomberos para controlar las llamas. El Viceministerio de Defensa Civil informó que presuntamente el fuego habría comenzado por un chaqueo que se salió de control y terminó desatando el siniestro.

    “Hemos activado todos los protocolos de ayuda con nuestros bomberos forestales. Tenemos la información extraoficial de que dos comunarios estaban manipulando el fuego y se hicieron vencer; por lo tanto, causaron este incendio”, indica el informe.

    /// CM // COCHABAMBA ///

